2019-08-25T12:41:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лепельском районе комбайнера зажало в жатку, он скончался

Мужчине было 53 года
Полина СВЕТЛОВА
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Комбайнер убирал засор из жатки, не заглушив двигательКомбайнер убирал засор из жатки, не заглушив двигательФото: Оксана БРОВАЧ
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Инцидент произошел днем 24 августа: во время уборки зерновых в Лепельском районе в жатку попал 53–летний комбайнер. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Известно, что во время работы жатка комбайна засорилась. Мужчина вышел из кабины комбайна, но не заглушил двигатель. Когда он стал устранять засор, жатка пришла в движение и захватила мужчина. Он погиб на месте.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила комбайнеров. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено ГКСЭ.

Следователи напоминают: соблюдайте правила охраны труда. Цените свою жизнь. Берегите себя и своих близких.

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