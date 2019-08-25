Возле Боровлян столкнулись Skoda и Rаnge Rover, пассажир Skoda погибла

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Смертельная авария произошла сегодня, 25 августа в 12.10 на трассе Минск-Витебск в районе поворота на Боровляны. Там столкнулись Rаnge Rover (на российских номерах, за рулем был россиянин) и Skoda, которой управляла 19-летняя белоруска. И в той, и в другой машине было по четыре человека. Пассажир «Шкоды» погибла. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Как рассказал на свое странице в фейсбуке официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий, все пострадавшие выбирались из автомобилей сами или с помощью очевидцев. Тело погибшей женщины извлекли сотрудники МЧС.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ, спасатели, медики.