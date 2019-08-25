Погода в Беларуси 26 августа: до 30 градусов и без дождей

За неделю до начала календарной осени наконец наступила летняя погода

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В понедельник, 26 августа, наконец можно оставить дома зонт и куртку: синоптики обещают до 30 градусов тепла. Об этом belta.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно и без осадков. Ночью и утром местами по Беларуси возможен слабый туман.

Ночью воздух прогреется до 7-13 градусов тепла, в некоторых районах даже теплее – до плюс 15. А днем белорусов ждет 23-28 градусов тепла, а в Брестской области столбик термометра и вовсе поднимется до 30 градусов. Во вторник, 27 августа, дождей тоже не прогнозируется, погода будет примерно такой же - лето не прощается!