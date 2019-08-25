2019-08-25T15:45:17+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусские спортсмены завоевали еще две награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

В активе сборной уже 11 медалей
Полина СВЕТЛОВА
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Ольга Худенко и Марина Литвинчук 24 августа завоевали золото на дистанции 500 м. Фото: Planet CanoeОльга Худенко и Марина Литвинчук 24 августа завоевали золото на дистанции 500 м. Фото: Planet Canoe
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Экипаж женской байдарки-четверки (Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева) завоевал серебро на дистанции 500 метров, пишет belta.by.

Андрей Богданович, Евгений Тенгель, Максим Крысько и Виталий Осецкий стали обладателями бронзы в финале соревнований каноэ-четверок на 500 м.

Сейчас у белорусской сборной 11 медалей - по 4 золота и серебра и 3 бронзы.

На гребном канале в венгерском Сегеде сегодня, 25 августа, разыграют еще 4 комплекта медалей на дистанции 5000 м. Белорусские спортсмены будут участвовать во всех медальных заездах.

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