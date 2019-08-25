Витебские реконструкторы построили ладью викингов и поплывут на ней в Полоцк

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Энтузиасты витебского клуба исторической реконструкции и моделирования «Нагльфар» с исторической достоверностью построили ладью викингов (дракар) и поплывут на ней до Полоцка, рассказал belta.by один из участников клуба Артем Лещина, или хирдман Бьёрн Скарф (это его клубное имя и уровень знатности).

Шесть человек оденутся в исторические костюмы викингов отправятся по отрезку пути «из варяг в греки» по Западной Двине, чтобы принять участие в международном фестивале средневековой культуры в Полоцке, который состоится на следующей неделе, 30-31 августа.

А в воскресенье, 25 августа, реконструкторы впервые сплавили на воду свой дракар. Добраться на нем до Полоцка энтузиасты планируют примерно за неделю – идти по воде будут только днем, часть отрезка придется преодолеть по суше.