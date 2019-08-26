Зарплаты медиков обещают повысить на 20% к 2020 году

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В телеэфире ОНТ министр здравоохранения Владимир Караник сказал, что Александр Лукашенко поставил задачу к 2025 году удвоить зарплаты медработников.

- Сейчас меняются механизмы оплаты труда, мы меняем инструменты. Оклад повышается существенно, но стимулирующих и компенсирующих надбавок становится всего лишь 13. Это тот инструмент, который позволит в последующем достаточно быстро и всем повышать заработную плату. На 2020 год планируется повышение в 20%, - сказал Владимир Караник. - На сегодняшний момент был маленький оклад и 44 надбавки (стимулирующего, компенсирующего характера), которые устанавливались либо главный врачом, либо представителем на местах. Всегда был какой-то элемент субъективизма.