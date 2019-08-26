В Слонимском районе сгорело почти 100 тонн сена

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25 августа на сенохранилище в Гродненской области произошел пожар.

- В 17.26 поступило сообщение о пожаре на сенохранилище возле деревни Мижевичи Слонимского района, - сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. - В результате уничтожено 90 тонн сена в рулонах, шиферная обшивка стен и кровля строения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

За сутки на территории Гродненской области случился еще один пожар: загорелся жилой дом в городском поселке Кореличи по улице Заречной. Люди не пострадали, повреждено одеяло и матрас. Причина пожара устанавливается.