2019-08-26T10:55:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинске пьяный угонщик ударил милиционера

Мужчина отказался от медосвидетельствования и попытался сбежать
Настасья КОРСАК
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На мужчину заведено два уголовных делаНа мужчину заведено два уголовных делаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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На жителя Пинска завели два уголовных дела. Одно - за угон автомобиля, второе - за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

- В дежурную часть Пинского ГОВД 25 августа позвонили неравнодушные граждане и сообщили, что по улице Калиновского на автомобиле Mercedes-Benz движется, предположительно, пьяный водитель, - рассказывает подробности в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Вскоре 45-летнего мужчину задержали и доставили в наркодиспансер. Но проходить медосвидетельствование он отказался. Во время составления административных протоколов пинчанин ударил милиционера и попытался убежать. Его снова задержали и вызвали следственно-оперативную группу.

- При разбирательстве выяснилось, что владелец автомобиля, за рулем которого находился пинчанин, вечером накануне оставил машину на территории гаражного кооператива и даже не был в курсе, что на нем кто-то разъезжает без его ведома, - рассказывает Ольга Чемоданова.

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