"14 медалей, из них 6 золотых". Лукашенко поздравил белорусских гребцов с достойными результатами на ЧМ

Президент уверен, что команда подойдет к Олимпиаде-2020 в такой же прекрасной форме

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- Поздравляю с достойными результатами на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде‚ где вы завоевали 14 медалей, из которых 6 золотых, - цитирует президента belta.by. - Еще раз подтвердили, что белорусская команда - один из мировых лидеров в данном виде спорта. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму и упорному труду спортсменов, тренеров и специалистов.

Александр Лукашенко пожелал спортсменам крепкого здоровья, благополучия и спортивного долголетия. Президент уверен, что коллектив национальной команды подойдет к Олимпиаде 2020 года в такой же прекрасной форме.