В Минске задержали парня за убийство 19-летней девушки

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ЧП случилось в квартире по улице Седых в ночь с 9 на 10 августа. По предварительным данным следствия, пьяный двадцатилетний минчанин несколько раз сильно ударил 19-летнюю знакомую. Девушка умерла.

- Следователи проводят расследование. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и родственников умершей. Кроме этого, было изъято предполагаемое орудие убийства, - пишет belta.by, ссылаясь на Следственный комитет.