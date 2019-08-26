2019-08-26T12:00:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержали парня за убийство 19-летней девушки

Мужчина под стражей, правоохранители продолжают работу
Настасья КОРСАК
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Девушка умерла от полученных травм на местеДевушка умерла от полученных травм на местеФото: Павел МАРТИНЧИК
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ЧП случилось в квартире по улице Седых в ночь с 9 на 10 августа. По предварительным данным следствия, пьяный двадцатилетний минчанин несколько раз сильно ударил 19-летнюю знакомую. Девушка умерла.

- Следователи проводят расследование. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и родственников умершей. Кроме этого, было изъято предполагаемое орудие убийства, - пишет belta.by, ссылаясь на Следственный комитет.

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