Александр Лукашенко: «Школьники должны быть одинаковыми»

Изменить размер текста: A A

26 августа Александр Лукашенко принял с докладом министра образования Игоря Карпенко.

- Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни - дети должны быть одинаковыми: они должны быть хорошо одеты (я не говорю, что одинаково одеты, но хорошо одеты), - сказал Александр Лукашенко. - Кто дешевле, кто богаче. Мы богатых не заставим одевать своих детей проще. Если они хотят одеть как-то получше (может, у них костюмы будут из каких-то импортных тканей или рубашки какие-то иные и галстуки), это их право. Но все детки должны быть прилично одеты, прийти с приличными портфелями в школу. И так далее.

Президент сказал, что надо обратить особое внимание на тех, кто не может уделить достаточно внимания своим детишкам.

- Это вот такое человеческое к вам требование, - резюмировал президент.

Лукашенко затронул вопросы школьного образования.

- Дети идут в школу. Обычное требование. Чтобы опять наши свядомыя не посчитали, что президент предвыборную кампанию проводит и так далее. Я просто хочу, случай представился, сказать, что я в парламент не собираюсь избираться. Поэтому никакой предвыборной кампании лично у президента нет и быть не может.

А то, что в стране парламентские выборы, я, как глава государства (с меня обязанности никто не снимал), должен заниматься этими политическими вещами. По крайней мере, координировать эту работу. Ни для кого не секрет. Я это к тому сказал, что не хотелось бы, чтобы и эта встреча была оформлена прежде всего так называемыми свядомыми как предвыборная какая-то кампания. Я всегда интересуюсь ситуацией в школах. Притом публично это делаю в разных формах.