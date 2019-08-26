2019-08-26T14:53:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Думали, стало плохо, оказалось - спит: инспекторы ГАИ задержали пьяную пинчанку

Ей грозит штраф до 100 базовых величин
Настасья КОРСАК
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Фото используется в качестве иллюстрацииФото используется в качестве иллюстрацииФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На автодороге Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин ГАИ остановила автомобиль «Фольксваген Туран». Внимание инспекторов привлекло то, что машина виляла из стороны в сторону.

- Подойдя к водителю, сотрудник ГАИ заметил, что женщина лежит без движения. Первая мысль: водителю стало плохо, но оказалось, что она спит. Разбудив женщину, правоохранитель понял, что женщина пьяна: из салона исходил резкий запах алкоголя, - рассказывает подробности старший инспектор ГАиП ГАИ УВД Наталия Милюкова.

За рулем была 42-летняя пинчанка. Женщина не стала отрицать факт употребления спиртного и призналась, что вчера вечером и утром употребляла спиртное у себя на даче, а потом решила поехать в Пинск. В крови у нее обнаружено 2,6 промилле алкоголя.

Теперь женщине грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления на три года.

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