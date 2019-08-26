2019-08-26T15:11:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «5 часов в школе отработали и еще столько же дома. Мы калечим детей!»

Президент говорил о школьных нагрузках и бумажной работе учителей
Настасья КОРСАК
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Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
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Александр Лукашенко продолжает обсуждать школу с министром образования Игорем Карпенко.

- По нагрузкам в школе я уже говорил: нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий. В вузах - совсем другое дело, потому что человек пришел на свой профиль. Он к этому склонен, ему легче будет учиться, - сказал президент. - А здесь у ученика все - от математики до гуманитарных, технических предметов. Нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются.

По словам президента, стоит обратить внимание на домашние задания. Нельзя, чтобы дети тратили на них по 5 - 6 часов.

- Это ненормально. Мы калечим детей, - сказал Александр Лукашенко.

Также президент отметил, что учителя иногда жалуются на бумажную работу.

- Их якобы заставляют писать и заполнять те или иные бумаги, заниматься другими работами, кроме как проведением уроков. Я к этому двояко отношусь. Там, где надо убрать лишнее от учителей - всякие отчеты, самоотчеты, - это факт. Но учитель не должен забывать, что его призвание таково, что его место работы не только в школе. Он вообще центральная фигура в нашем обществе. Это обладающий знаниями человек. И он вместе с врачом, особенно в малых, средних городах, селах, агрогородках - главная звезда и светило. Они должны нести знания людям, они воспитывают людей, поэтому стонать в том плане, что "ах, нам тяжело", не надо", - сказал президент.

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