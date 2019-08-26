Вместо ЦТ будут экзамены? Александр Лукашенко рассказал о возможных изменениях при поступлении в вузы

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко и Игорь Карпенко обсудили нагрузку в школах, школьную форму. Теперь затронули и тему поступления в высшие учебные заведения.

- Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы, - сказал президент. - До сих пор критика на централизованное тестирование. Критикуют новую какую-то методику - вы изобрели по подсчету этих баллов. Хотя главное - не баллы, а знания. Все должны понимать, и родители в том числе, если у ребенка есть знания, то по каким баллам и шкалам не считай, они все равно поступят в вуз. Если знаний нет, никакие баллы не помогут.

Президент вспомнил свою учебу в вузе и отметил, что вряд ли при тестировании его результат был бы лучше, чем при личной беседе с преподавателем.

- Скажу откровенно, что я в последнее время, послушав многих родителей (да и у меня хватает учеников в моей большой семье, я этим интересуюсь), уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы. Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений, - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что изменения нужно обдумать.

- Я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться. К этому надо внимательно относиться. Потому что поступают лучшие дети из лучших семей (в подавляющем большинстве), - отметил Александр Лукашенко. - Я не боюсь это сказать. Там, где родители беспокоились всю школу - 11 лет, чтобы ребенок поступил в вуз. Они всячески поддерживали его. Я это вижу на себе, анализируя и работу в неплохой школе, сопоставляя уровень учащихся. Мы можем при поступлении в вузы обидеть вот эту часть семей, которые несут основную нагрузку в обществе, являются очень влиятельными людьми и определяют атмосферу нашего общества и сейчас, и в будущем. Поэтому меня очень настораживает то, что происходит сегодня в системе образования при поступлении детей в вузы.

Александр Лукашенко обозначил примерные сроки проведения совещания в ноябре-декабре текущего года, по мере готовности обсудить соответствующие вопросы.

-Надо этот разговор начинать снизу. Мы соберем у президента людей, которые определяют лицо нашего образования. Скорее всего, не с подачи Минобразования. Какую-то часть на совещание пригласите вы, но большая часть будет приглашена по другой форме, чтобы шла дискуссия. Должны быть альтернатива, чтобы были разные точки зрения. Мы их должны сопоставить и принять соответствующие решения. Это не должно быть для галочки какое-то показушное совещание.