2019-08-26T15:59:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусская железная дорога пустит дополнительный поезд на Lidbeer

Музыкальный фестиваль пройдет в Лиде 7 сентября
Настасья КОРСАК
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Доехать из Минска в Лиду можно за 7 рублей 79 копеекДоехать из Минска в Лиду можно за 7 рублей 79 копеекФото: Оксана БРОВАЧ
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Фестиваль Lidbeer традиционно проходит в Лиде в начале осени. В этом году - 7 сентября. В этот день БЖД назначила дополнительный поезд межрегиональных линий экономкласса Минск - Лида - Минск.

- Поезд из Минска отправится 7 сентября 2019 года в 12 часов 14 минут и прибудет на станцию Лида в 15 часов 41 минуту, - рассказали в пресс-службе БЖД. - Гости и участники праздника смогут побывать на концертах, окунуться в праздничную атмосферу веселья и дружелюбия и на поезде №694 выехать из Лиды ночью 8 сентября в 1 час 15 минут и прибыть в столицу в 5 часов 28 минут.

Билет в купе стоит 10 руб. 75 коп., а в плацкарте - 7 руб. 79 коп.

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