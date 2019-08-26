Чаще всего подделывают банкноту в 50 рублей: банки стали выявлять больше поддельных белорусских рублей и евро

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Больше всего подделывают доллары - 38,8% всех подделок, на втором месте - российские рубли (27,7%), потом евро (24,9%), белорусские рубли (5,7%) и другие валюты (2,9%).

- При этом количество выявленных поддельных долларов снизилось на 37,2%. Фальшивые евро показали прирост на 85,7%. Количество выявленных поддельных российских рублей увеличилось незначительно - на 9,4%. При этом число подделок белорусских рублей увеличилось в 2 раза, в абсолютном выражении - на 6 штук, пишет belta.by.

В I квартале 2019 года не выявили подделок неденоминированных рублей, за это же время год назад было 4 банкноты, но зато стало больше поддельных новых денег - тех, которые сейчас в обиходе. Чаще всего подделывали банкноту номиналом Br50.