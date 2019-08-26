В Сенненском районе трое пьяных мужчин посадили на цепь бешеного енота. Енот их покусал

Сначала енота посадили на цепь, а потом били

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В деревне Отрадное Белицкого сельсовета трое мужчин отмечали профессиональный праздник. К ним во двор пришел енот. Об этом рассказывает местная газета "Голас Сененшчыны".

На енота начала лаять собака, но ни на лай, ни на голоса людей енот не реагировал. Мужчины решили посадить енота на цепь, тогда животное покусало мужчину. Друзья вызвали "скорую": покусанного мужчину увезли в больницу. Тогда другой мужчина, который остался во дворе, ударил енота, а тот ухватил его за ногу. Позже оказалось, что енот бешеный.