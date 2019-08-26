Парень украл рюкзак в баре. А когда увидел себя по телевизору, сам сознался

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2 августа около 2 часов ночи в баре на улице Революционной в Минске украли рюкзак.

Оказалось, что это 27-летний безработный минчанин, ранее не судимый. Молодой человек увидел свои фотографии по телевизору, пришел в милицию и во всем признался.

- В настоящий момент фигурант отпущен под обязательство о явке, - говорят в милиции. - Действия злоумышленника могут быть квалифицированы по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.