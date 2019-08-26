Ученые рассказали, почему алкоголь не оправдывает плохое поведение

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Суть исследования, о котором пишут "Актуальные новости", была в следующем: участникам давали спиртные напитки, а потом измеряли уровень их эмпатии и моральные решения. Добровольцам предлагали смоделированные ситуации. Например, ситуация такая: троллейбус двигается на пять человек, которые не видят его, сам участник находится на пешеходном переходе между незнакомцем и троллейбусом. Если столкнуть этого человека, то остальные останутся живы.

Выводы оказались такими: алкоголь мог ослабить эмпатию, но никак не повлиял на то, как испытуемые оценивали моральные ситуации или как они действовали в них. Если кто-то решил столкнуть человека с пешеходного перехода, чтобы спасти больше жизней, будучи трезвым, он делал то же самое, когда были пьян.