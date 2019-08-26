2019-08-26T18:37:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минск доставили белоруса, которого Интерпол разыскивал с 2007 года

Наркотрафикеру грозит 15 лет заключения [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Злоумышленника задержали на территории Северной Македонии в июле.Злоумышленника задержали на территории Северной Македонии в июле.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Беларусь в минувшие выходные из Северной Македонии был экстрадирован белорусский гражданин, который скрывался от правосудия многие годы, проинформировали в пресс-службе МВД.

– Преступник находился в розыске Интерпола с 2007 года. За это время он несколько раз менял анкетные данные, пользовался фальшивым российским паспортом и даже получил гражданство Швеции, – уточнили в пресс-службе.

Задержанного мужчину обвиняют в том, что он занимался приобретением, контрабандой, хранением и сбытом особо опасного наркотика – амфетамина. Психотропы он приобретал в Беларуси и Польше.

– Установить место укрытия наркотрафикера удалось с помощью оперативно-розыскных мероприятий. В июля мужчина был задержан местной полицией. В том же месяцы суд Северной Македонии приняли решение о выдаче наркодилера Беларуси, – пояснил замначальника Национального ЦБ Интерпола в Беларуси Алексей Вершель.

Правоохранители пояснили, что с начала 2019 года за границей задержано 14 злоумышленников, из числа объявленных нашей страной в международный розыск.

В Беларусь экстрадирован обвиняемый в незаконном обороте наркотиков.

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