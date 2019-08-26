БелЖД: После ремонта путей снова начинает курсировать поезд в Тересполь

Между Брестом и Тересполем снова будут ездить "три пары" поездов. Фото: Оксана БРОВАЧ

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В белорусско-польском приграничье возобновляется железно-дорожное сообщение, проинформировали в пресс-службе БелЖД.

В инфослужбе белорусского перевозчика уточнили, что поезда №121 и 122 были отменены ранее из-за того, что польская сторона проводила ремонтные работы на путях на своей территории. И вот реконструкция завершена и популярное направление снова активно заработает!

– Ежедневное курсирование поездов Брест – Тересполь возобновится с понедельника, 2 сентября. Состав 121 будет отъезжать со станции Брест – Центральный в 13.00 часов и прибывать в Тересполь в 12.20. Обратно из Польши поедет уже 122 поезд, он отправится в 13.51 и прибудет в Брест в 15.12 часов (Прим.: время прибытия и отбытия указывается согласно актуальному времени двух стран), – добавили в пресс-службе.

В тоже время в БелЖД напомнили, что поезда №121 – 124 в воскресенье, 1 сентября, отменены. А вот 2 сентября уже не поедут составы под номерами 119 и 120. А уже во вторник, 3 сентября, будет возобновлено курсирование «всех трех пар» международных составов между Тересполем и Брестом.

Всю актуальную информацию можно узнать в контакт-центре БелЖД по номеру 105.