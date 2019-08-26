«Связали, избивали, угрожали ножом и оголенным проводом»: убийц жены экс-председателя Докшицкого района приговорили к 17 годам

На месте кражи преступник бросил окурок, так было расследовано убийство почти 20-летней давности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Убийцы 46-летней жены бывшего главы Докшийкого района, которые многие годы оставались безнаказанными, предстали 22 августа перед судом, информируют в пресс-службе Витебского облсуда.

Страшное преступление было совершено 19 лет назад. В Докшицах 3 августа 2000 года двое 23-летних молодых людей проникли в дом председателя райисполкома. Преступники пошли на ограбление «по наводке» других фигурантов (Прим.: судебное производство в отношении организаторов ограбления председательского дома проходит отдельно). Мужчины проникли в дом через гараж и должны были вынести деньги и все ценное, что найдут, но внезапно вернулась хозяйка.

– Застигнутые врасплох воры напали на женщину, связали ее по руками ногам скотчем и телефонным проводом. Грабители угрожали потерпевшей ножом и оголенным электропроводом, а после пыток умышленно убили. На теле жертвы было обнаружено не менее 18 травмирующих ран в области головы, туловища и конечностей, нанесенных руками, ногами, ножом, другими твердыми и тупыми предметами, – пояснили в пресс-службе.

Женщина скончалась на месте происшествия. А преступники скрылись с 2,7 миллиона неденоминированных рублей (примерно 3300 долларов на тот момент).

Но тогда это резонансное убийство не удалось расследовать по горячим следам. На след злоумышленников удалось выйти только весной 2018 года. В райцентре произошла кража и вор оставил на месте преступления окурок. Эксперты исследовали биологический образец – эпителий и данные генетической экспертизы совпали с найденными в 2000 году образцами.

Судом оба мужчины признаны виновными в убийстве с особой жестокостью и разбое. Их приговорил к 17 годам колонии усиленного режима. Один из злоумышленников также оштрафован на 1050 рублей. Мужу убитой женщины получит 50 тысяч рублей моральной компенсации.

В пресс-службе подчеркнули, что оба мужчины уже были ранее судимы, у одного из них на иждивении находятся двое малолетних детей.