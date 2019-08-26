Белорусский МИД ответил Литве цитатой Толстого про вину и совесть

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Дипломатическое ведомство Литвы вновь выступило с заявлениями в отношении БелАЭС. МИДу страны-соседки не понравился опубликованный недавно нацплан действий после стресс-тестов Белорусской атомной электростанции. Литовская сторона считает, что Беларусь не собирается выполнять рекомендации зарубежных экспертов до заявленной даты запуска станции.

Столь категоричное заявление белорусский МИД воспринял должным образом, но ответ получился с отсылкой к классику.

– После прочтения очередного литовского заявления в отношении БелАЭС на ум сразу же приходят слова Льва Толстого: «чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой, совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват», – ответили в пресс-службе МИДа.

А затем в дипведомстве поспешили напомнить, что ни во время стресс-тестов станции, ни после партнерской проверки со стороны европейских экспертов какие-либо изъяны безопасности обнаружены не были. В тоже время рекомендации регуляторов коснулись последующего планомерного повышения запасов прочности станции.

– Если бы атомные станции Европы проходили свои тесты не 7 – 8 лет назад, а сегодня, то очень возможно, что и рекомендации по ним были бы другими. На данный же момент, именно БелАЭС – единственный проект, прошедший новейшие стресс-тесты по самым жестким стандартам, – уточнили в пресс-службе.

Также в МИД, в том числе объясняя приведенную выше цитату, обратили внимание на состояние ядерной безопасности в Литве.

– Например, вероятностный анализ безопасности бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива на Игналинской АЭС не был сделан – обошлись лишь консервативными оценками. С января 2019 года на станции произошло 10 нарушений, касающихся эксплуатации систем безопасности, демонтажа и дезактивации оборудования, обращения с радиоактивными отходами, – подчеркнули в дипведомстве.

И резюмируя, напомнили о серьезных опасениях со стороны Беларуси, по поводу того, что Литвой еще не проведена профильная миссия МАГАТЭ "ARTEMIS", а страна не присоединилась к протоколу Венской конвенции о гражданской ответственности по ядерному ущербу.