2019-08-26T20:59:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле пьяный водитель, скрываясь с одного ДТП, сбил женщину на переходе

30-летнего мужчину раньше уже лишали прав за пьяную езду
Надежда БУТОВИЧ
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Хотел сбежать с одного ДТП и попал в другое. Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома.Хотел сбежать с одного ДТП и попал в другое. Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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Аварии произошли в областном центре в воскресенье, 25 августа, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В вечернее время, около 18.00 часов в ГАИ поступил звонок от очевидцев о том, что на перекрестке гомельских улиц Огоренко и Каменщикова водитель на «Ниссан Санни» совершил ДТП. Виновник с места происшествия уехал и информацию о нарушителе сразу же передали дежурным экипажам в Железнодорожном районе.

– Не прошло и 10 минут, как прозвучал еще один звонок. Двигаясь дальше по улице Огоренко, этот водитель на «Ниссане» на пересечении с улицей Свиридова попытался проскочить на красный, но сбил на зебре 44-летнюю женщину, – добавили в пресс-службе.

Пострадавшую горожанку доставили хирургическое отделение Гомельской клинической облбольницы.

– Выяснилось, что задержанного 30-летнего водителя в 2018 году лишали права управления ТС за пьяную езду. И вот он снова сел за руль «подшофе». Проводится разбирательство, – добавили в УВД.

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