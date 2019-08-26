2019-08-26T21:45:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Украденные чехлы, бампер, магнитолу и сабвуфер автовор поставил на свою машину

В Горках поймали криминальный дуэт
Надежда БУТОВИЧ
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"Добычу" воры прятали у родственников, затем продавали знакомым или оставляли себе. Фото: УВД Могилевского облисполкома."Добычу" воры прятали у родственников, затем продавали знакомым или оставляли себе. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
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На Могилевщине правоохранители задержали парочку автомобильных воров, сообщают в пресс-службе УВД облисполкома.

В серии краж, произошедших на территории области, подозреваются двое молодых людей, 24 и 21-летний жители города Круглое.

– Инциденты воровства из авто в Горках и Шклове фиксировались с января 2019 года. Происходили инциденты каждый месяц и обычно в ночное время. Воры приезжали к месту преступления на личной машине, выбирали авто без сигнализации, вскрывали замок, затем забирали магнитолу, аккумулятор, автоинструменты и все, что могли найти ценнного, – пояснил подполковник милиции Дмитрий Слесарев, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления угрозыска УВД Могилевского облисполкома.

Украденную технику и другое имущество мужчины прятали у родственников. Что-то затем продавали, в основном знакомым, а что-то приспосабливали под свои нужды.

– Например, один из фигурантов установил на свою машину украденные бампер, чехлы, магнитолу и сабвуфер, – добавили в УВД.

Задержали фигурантов с поличным на очередной автокраже в Горках 20 августа. Подозреваемые задержаны, против них возбуждены уголовные дела. На данный момент, установлены 12 фактов кражи, но в милиции думают, что эпизодов может быть больше.

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