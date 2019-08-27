КП Беларусь
В Горках из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 6 человек
В горевшей квартире повреждено имущество
ЧП произошло вечером 26 августаФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Интернациональном проспекте спасатели получили 26 августа в 21.51. Они эвакуировали 6 человек (все взрослые), проживающих выше полыхающей квартиры.
Фото: МЧС Беларуси
В результате инцидента люди не пострадали.
Фото: МЧС Беларуси
В горевшей квартире закопчено имущество, повреждены холодильник, диван и окно на кухне.
Фото: МЧС Беларуси
Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС Беларуси.