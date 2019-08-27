2019-08-27T09:08:36+03:00
Общество
КП Беларусь

В Горках из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 6 человек

В горевшей квартире повреждено имущество
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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ЧП произошло вечером 26 августаЧП произошло вечером 26 августаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Интернациональном проспекте спасатели получили 26 августа в 21.51. Они эвакуировали 6 человек (все взрослые), проживающих выше полыхающей квартиры.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

В результате инцидента люди не пострадали.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

В горевшей квартире закопчено имущество, повреждены холодильник, диван и окно на кухне.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС Беларуси.

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