В Горках из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 6 человек

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Интернациональном проспекте спасатели получили 26 августа в 21.51. Они эвакуировали 6 человек (все взрослые), проживающих выше полыхающей квартиры.

Фото: МЧС Беларуси

В результате инцидента люди не пострадали.

Фото: МЧС Беларуси

В горевшей квартире закопчено имущество, повреждены холодильник, диван и окно на кухне.

Фото: МЧС Беларуси

Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС Беларуси.