2019-08-27T10:16:57+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларусь приедет советник Трампа по национальной безопасности

Его приезд станет первым визитом на высшем уровне в этом столетии
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Отношения между Беларусью и США потеплелиОтношения между Беларусью и США потеплели
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Беларусь на этой неделе. Какие именно вопросы он хочет обсудить и с кем встретиться, пока не сообщается.

Бывший заместитель помощника министра обороны России, Украины и Евразии Майкл Карпентер заявил, что политика относиться к стране "как к черной дыре и игнорировать ее" потерпела неудачу. "Это не привело к продвижению вперед в области прав человека", - цитирует его БелаПАН.

Отношения между Беларусью и США испортились в 2006 году. Тогда американский президент Джордж Буш ввел санкции, под которые попали Лукашенко и некоторые высокопоставленные лица. Ограничительные меры коснулись и белорусских предприятий (например, "Белнефтехима"). В 2008 году Минск отозвал посла в США и сократил дипломатическое присутствие в этой стране. Но в последнее время отношения между странами потеплели - периодически в Беларусь приезжают официальные лица из США.

Кстати, издание Foreign Policy считает, что приезд высокопоставленного чиновника является свидетельством размораживания отношений со страной, которую часто называют "последней диктатурой Европы".

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