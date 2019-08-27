2019-08-27T11:04:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Россия предлагает создать собственные лоукостеры в Беларуси и Казахстане

ФАС России хотелось бы, чтобы в странах Таможенного союза действовали лоукост-компании
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Пока в нашу страну не летает ни один лоукостерПока в нашу страну не летает ни один лоукостерФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) ведет переговоры с Беларусью и Казахстаном о создании в этих странах лоукостеров - это повысит конкуренцию в сфере низкобюджетных авиаперелетов.

"Развивать систему лоукостеров очень важно, мы просили наших казахских, белорусских друзей подумать над созданием своих перевозчиков такого класса, которые стали бы конкурентами нашим лоукостерам. Мы это хотим развивать, но все долго решается, они еще не почувствовали, что это очень прибыльный, хороший бизнес и в социальном смысле очень важный для людей. Но мы их убеждаем", - рассказал глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

Он также заявил, что было бы хорошо довести количество лоукостеров в России до 5 - 6 и еще минимум по одному в странах Таможенного союза, передает РИА Новости.

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