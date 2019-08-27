Превышение скорости и плохое крепление груза: водителя лесовоза будут судить за ДТП в Ружанах

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Следственный комитет завершил расследование ДТП, в котором погибли 6-месячный ребенок и его бабушка. Мать младенца с тяжелыми травмами попала в больницу.

Напомним, авария произошла в феврале в Ружанах. Лесовоз вез бревна в Ивацевичи. В Ружанах на закруглении дороги грузовик занесло - прицеп завалился на обочину, а бревна упали на людей, которые там шли.

Согласно выводам следствия, к трагедии привело неправильное крепление груза. Установлено, что 63-летний водитель лесовоза должен был перетянуть бревна шестью крепежными тросами, но они держались только двумя. Вдобавок к этому достаточным для заноса оказалось даже небольшое превышение скорости.

Бревна упали на коляску, в которой находился 6-месячный ребенок. Фото: Следственный комитет.

- По данным средства навигации, установленного в автомобиле, скорость автопоезда в момент происшествия составляла 50 км/час при максимально допустимой на данном участке дороги не более 40 км/час. В ходе проведения автотехнической экспертизы установлено, что скорость, достаточная по условиям для опрокидывания данного транспортного средства, составляет 47,8 км/час, - комментируют в Следственном комитете.

Водителю по Уголовному кодексу предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек и причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения. На время следствия с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина признал вину и раскаялся.

Материалы расследования переданы прокурору для направления в суд.

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Авария случилась на улице Коссовской на выезде из городского поселка. Семья шла по краю проезжей части. МАЗ хотел объехать пешеходов, но во время маневра прицеп опрокинулся и бревна упали на людей (читать далее)