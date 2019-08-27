2019-08-27T11:01:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Превышение скорости и плохое крепление груза: водителя лесовоза будут судить за ДТП в Ружанах

Бревна опрокинулись на женщин с коляской
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Водитель лесовоза признал вину и раскаялся. Фото: Следственный комитет.Водитель лесовоза признал вину и раскаялся. Фото: Следственный комитет.
Изменить размер текста:

Следственный комитет завершил расследование ДТП, в котором погибли 6-месячный ребенок и его бабушка. Мать младенца с тяжелыми травмами попала в больницу.

Напомним, авария произошла в феврале в Ружанах. Лесовоз вез бревна в Ивацевичи. В Ружанах на закруглении дороги грузовик занесло - прицеп завалился на обочину, а бревна упали на людей, которые там шли.

Согласно выводам следствия, к трагедии привело неправильное крепление груза. Установлено, что 63-летний водитель лесовоза должен был перетянуть бревна шестью крепежными тросами, но они держались только двумя. Вдобавок к этому достаточным для заноса оказалось даже небольшое превышение скорости.

Бревна упали на коляску, в которой находился 6-месячный ребенок. Фото: Следственный комитет.

Бревна упали на коляску, в которой находился 6-месячный ребенок. Фото: Следственный комитет.

- По данным средства навигации, установленного в автомобиле, скорость автопоезда в момент происшествия составляла 50 км/час при максимально допустимой на данном участке дороги не более 40 км/час. В ходе проведения автотехнической экспертизы установлено, что скорость, достаточная по условиям для опрокидывания данного транспортного средства, составляет 47,8 км/час, - комментируют в Следственном комитете.

Водителю по Уголовному кодексу предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек и причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения. На время следствия с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина признал вину и раскаялся.

Материалы расследования переданы прокурору для направления в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Все Ружаны в шоке»: под бревнами с лесовоза погибли 6-месячный ребенок и его бабушка

Авария случилась на улице Коссовской на выезде из городского поселка. Семья шла по краю проезжей части. МАЗ хотел объехать пешеходов, но во время маневра прицеп опрокинулся и бревна упали на людей (читать далее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белоруса и немца будут судить за незаконное перемещение наркотиков через границу
Россия предлагает создать собственные лоукостеры в Беларуси и Казахстане
В Беларусь приедет советник Трампа по национальной безопасности
В Горках из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 6 человек
Украденные чехлы, бампер, магнитолу и сабвуфер автовор поставил на свою машину
В Гомеле пьяный водитель, скрываясь с одного ДТП, сбил женщину на переходе
Белорусский МИД ответил Литве цитатой Толстого про вину и совесть
«Связали, избивали, угрожали ножом и оголенным проводом»: убийц жены экс-председателя Докшицкого района приговорили к 17 годам
БелЖД: После ремонта путей снова начинает курсировать поезд в Тересполь
В Минск доставили белоруса, которого Интерпол разыскивал с 2007 года
Ученые рассказали, почему алкоголь не оправдывает плохое поведение
Парень украл рюкзак в баре. А когда увидел себя по телевизору, сам сознался
В Сенненском районе трое пьяных мужчин посадили на цепь бешеного енота. Енот их покусал
Чаще всего подделывают банкноту в 50 рублей: банки стали выявлять больше поддельных белорусских рублей и евро
Белорусская железная дорога пустит дополнительный поезд на Lidbeer