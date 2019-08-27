Белоруса и немца будут судить за незаконное перемещение наркотиков через границу

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В марте этого года брестчанин и гражданин Германии намеревались незаконно провезти наркотические средства через таможенную границу ЕЭС. В скрытой нише автомобиле они спрятали крупную партию гашиша и кокаина, которая на черном рынке стоила бы около 30.000 евро. Но в планы злоумышленников вмешались сотрудники Борисовского РУВД и СПБТ "Алмаз". Нарушителей задержали на территории Борисовского района.

Известно, что обвиняемые в составе международной организованной группы занимались незаконным оборотом наркотических средств. Они приобретали вещества в Европейском союзе, хранили и перевозили их по территории Беларуси, а реализовывали в России. У каждого участника группы была своя роль и обязанности.

Теперь наркодилерам придется ответить по всей строгости закона. Их действия квалифицированы как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, в составе организованной группы. Также их обвиняют в незаконном обороте и покушении на незаконное перемещение через госграницу Беларуси наркотиков. Уголовное дело передано в суд Борисовского района, - сообщает belta.by.