Под Минском мотоцикл занесло на луже краски: он опрокинулся, а водителя госпитализировали

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Авария произошла 26 августа в 16.45 на участке дороги Минск - Национальный аэропорт. 67-летний водитель грузового авто Iveco Eurocargo перевозил краску в ведрах. Он не закрепил груз должным образом, поэтому во время движения ведра опрокинулись, а краска разлилась по проезжей части.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

По закону подлости в это время в том же направлении двигался мотоцикл Suzuki GSF 1200. 25-летний водитель наехал на лужу краски, после чего транспорт занесло, и он опрокинулся на проезжую часть.

Мотоциклист, хоть и был в шлеме, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.