Кто сегодня выиграл 100 000 рублей?

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Сегодня в 127-м туре игры «Удача в придачу!» были разыграны более 12 000 призов, в том числе и крупные денежные суммы. Кому повезло больше всех на этот раз?

По 40 000 рублей выиграли Денис Лопатин из Минска, Вера Войтюк из города Дятлово Гродненской области и Наталья Аверчук из Кобрина Брестской области.

Обладательницей главного приза – огромной суммы в 100 000 рублей – стала Оксана Юрковец из Бобруйска Могилевской области.

Поздравляем победителей! Игра продолжается!