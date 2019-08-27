КП Беларусь
Кто сегодня выиграл 100 000 рублей?
Стали известны итоги розыгрыша призов 127-го тура игры «Удача в придачу!»
Главный приз 127-го тура помогла разыграть телеведущая и кулинарный эксперт Татьяна Бородкина.
Изменить размер текста:
Сегодня в 127-м туре игры «Удача в придачу!» были разыграны более 12 000 призов, в том числе и крупные денежные суммы. Кому повезло больше всех на этот раз?
По 40 000 рублей выиграли Денис Лопатин из Минска, Вера Войтюк из города Дятлово Гродненской области и Наталья Аверчук из Кобрина Брестской области.
Обладательницей главного приза – огромной суммы в 100 000 рублей – стала Оксана Юрковец из Бобруйска Могилевской области.
Поздравляем победителей! Игра продолжается!
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»