2019-08-27T19:48:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто сегодня выиграл 100 000 рублей?

Стали известны итоги розыгрыша призов 127-го тура игры «Удача в придачу!»
Надежда БУТОВИЧАлександра АНДРЕЕВА.
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Главный приз 127-го тура помогла разыграть телеведущая и кулинарный эксперт Татьяна Бородкина.Главный приз 127-го тура помогла разыграть телеведущая и кулинарный эксперт Татьяна Бородкина.
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Сегодня в 127-м туре игры «Удача в придачу!» были разыграны более 12 000 призов, в том числе и крупные денежные суммы. Кому повезло больше всех на этот раз?

По 40 000 рублей выиграли Денис Лопатин из Минска, Вера Войтюк из города Дятлово Гродненской области и Наталья Аверчук из Кобрина Брестской области.

Обладательницей главного приза – огромной суммы в 100 000 рублей – стала Оксана Юрковец из Бобруйска Могилевской области.

Поздравляем победителей! Игра продолжается!

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