2019-08-27T14:32:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина украл около универсама шпица и подарил его своей жене на день рождения

Для собаки приключения закончились благополучно
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: Фрунзенское РУВД г. МинскаФото: Фрунзенское РУВД г. Минска
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В одно далеко не прекрасное утро минчанка выгуливала на поводке своего любимца - померанского шпица. В какой-то момент ей понадобилось зайти в магазин, и женщина оставила собаку на улице. «Она хорошо обучена командам и никуда не денется», - подумала хозяйка.

Но когда она вышла из магазина, пес как сквозь землю провалился. Недолго думая, минчанка отправилась в милицию.

Оперативники просмотрели камеры наблюдения и поняли: собака ушла не на своих лапах. В ходе оперативно-разыскных действий вышли на похитителя - 51-летнего жителя Фрунзенского района, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина объяснил, что спешил на день рождения супруги. Подарка у него не было, а идти с пустыми руками ему не хотелось. Поэтому он подхватил шпица, спрятал его под куртку, а потом торжественно вручил супруге.

Собаку изъяли у именинницы и вернули законной владелице.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки, сообщает belta.by.

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