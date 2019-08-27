Лукашенко заинтересовался финансовой стороной II Европейских игр: «Что мы получили?»

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27 августа Александр Лукашенко встретился с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником и предложил им подсчитать затраты II Европейских игр.

- Я вам поручал, когда у нас начинались, и мы готовились к Европейским играм, взять на контроль финансовую сторону дела. Вы же понимаете, что это серьезный вопрос. Это миллионы долларов, которые мы потратили на проведение этих игр. И очень важно для любого предпринимательства или бизнеса, насколько мы смогли компенсировать эти затраты, насколько можно подсчитать их, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко акцентировал, что статья расходов очень интересует "так называемую оппозицию":

- Им все, что ни сделай, - все плохо. Они озаботились, что мы не компенсировали, не перекрыли те траты, которые были осуществлены в канун и во время проведения этих игр. Они напрочь забывают, что такое имидж Беларуси, что такое туристический приток во время игр, особенно после игр, - а он увеличивается. Какой доход, какую прибыль принесли эти игры нашим компаниям - общепиту, музеям, артистам и так далее, - добавил президент.

Так сколько ушло денег?

26 июня министр финансов Максим Ермолович сообщил в парламенте, что на подготовку II Европейских игр в 2017 - 2019 годах было потрачено 540 млн рублей (около 270 млн долларов по текущему курсу). Он обратил внимание на то, что бюджетные расходы из этой суммы составили только 266 млн рублей, остальные 274 млн - это спонсорская помощь, средства от реализации билетов, а также привлечение кредитов коммерческими организациями и Банком развития.

Два с половиной года назад Александр Лукашенко заявил, что проведение Европейских игр обойдется примерно в 50 млн долларов: "Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 млн долларов за эти годы - это слезы для страны. А может, и того не надо - европейцы сказали, что помогут", - цитирует Лукашенко БелаПАН.