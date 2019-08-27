2019-08-27T15:47:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Представитель Совета Европы предлагает изучить мнение общества о смертной казни

ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Многие из тех, кто поддержал смертную казнь в 1996 году, уже умерлиМногие из тех, кто поддержал смертную казнь в 1996 году, уже умерлиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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27 августа в Минске прошел семинар на тему "Общественное мнение и смертная казнь в Беларуси". В нем приняли участие белорусские депутаты, представители Совета Европы, дипломаты и правозащитники.

Глава отдела координации и международного сотрудничества Генерального директората по правам человека и соблюдению законности СЕ Татьяна Термачич заявила, что в Беларуси нужно провести исследование общественного мнения об отмене смертной казни в стране.

- В Беларуси существует рабочая группа по обсуждению проблематики отмены смертной казни во главе с белорусскими парламентариями, и очень важно, чтобы она занимала четкую позицию в пользу отмены смертной казни. Это то, к чему белорусское государство и должно стремиться. Однако, конечно, у вас есть свои методы, подходы, вам нужно время для решения этого вопроса, — признала Термачич.

Председатель СЕ считает, что хоть для отмены смертной казни и не требуется, чтобы население поддерживало такое мнение, но для принятия решения властям Беларуси нужна поддержка со стороны общества.

В 1996 году в Беларуси прошел референдум, во время которого большинство граждан высказались в поддержку смертной казни.

- Но это было давно. Все люди, которые сейчас младше 41 года, не участвовали в том референдуме. Более того, немало тех участников уже умерло. Поэтому остается открытым вопрос о том, каково актуальное мнение общественности Беларуси. Пока мы намерены разработать дорожную карту. Трансформируется ли это дальше непосредственно в конкретные кампании со стороны СМИ или нет — эти вопросы будут обсуждаться позже. Важно, чтобы те, кто может принимать решения, поддерживали идею отмены смертной казни - цитирует Татьяну Термачич БелаПАН.

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