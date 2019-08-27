В Беларуси с 1 сентября повышается тарифная ставка первого разряда

Зарплата бюджетников должна быть не менее 80% от средней по стране Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Президент Беларуси поддержал увеличение тарифной ставки первого разряда для бюджетных организаций. С 1 сентября она вырастет до 41 BYN.

До конца этого года на повышение оплаты труда бюджетников дополнительно выделят 300 миллионов рублей. Часть нужной суммы покроют бюджетные средства, сэкономленные во время подготовки и проведения II Европейских игр. По словам первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, в бюджете остались неиспользованными 94 млн рублей. Одну часть этих денег направят на повышение зарплаты бюджетников, а другую - на ремонт вузовских общежитий к началу нового учебного года.

Правительство рассчитало, что повышение тарифной ставки первого разряда при сохранении средней зарплаты по стране в 1055 рублей позволит выполнить поручение президента о поддержании зарплаты бюджетников на уровне 80% к средней заработной плате, передает belta.by.

Напомним: с 1 мая 2019 года в стране действует ставка в размере 36,4 рубля.