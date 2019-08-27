2019-08-27T17:23:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси с 1 сентября повышается тарифная ставка первого разряда

Она вырастет на 12,6%
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Зарплата бюджетников должна быть не менее 80% от средней по странеЗарплата бюджетников должна быть не менее 80% от средней по странеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Президент Беларуси поддержал увеличение тарифной ставки первого разряда для бюджетных организаций. С 1 сентября она вырастет до 41 BYN.

До конца этого года на повышение оплаты труда бюджетников дополнительно выделят 300 миллионов рублей. Часть нужной суммы покроют бюджетные средства, сэкономленные во время подготовки и проведения II Европейских игр. По словам первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, в бюджете остались неиспользованными 94 млн рублей. Одну часть этих денег направят на повышение зарплаты бюджетников, а другую - на ремонт вузовских общежитий к началу нового учебного года.

Правительство рассчитало, что повышение тарифной ставки первого разряда при сохранении средней зарплаты по стране в 1055 рублей позволит выполнить поручение президента о поддержании зарплаты бюджетников на уровне 80% к средней заработной плате, передает belta.by.

Напомним: с 1 мая 2019 года в стране действует ставка в размере 36,4 рубля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. В Могилеве появилась первая вертикальная автопарковка
Кто сегодня выиграл 100 000 рублей?
МЧС: Подросток распылил перед 9-летним мальчиком аэрозоль и поднес зажигалку
В Беловежской пуще кроты помогли найти поселение 2000-летней давности
«Дошла до середины "зебры", но побежала назад»: В Полоцке 7-летнюю девочку сбил «МАЗ»
«Спал на земле, а ел только чернику и землянику»: в Хойниках спустя 3 суток нашли грибника
Беларусь не оставляет попыток вернуть в страну оригинальное издание Радзивилловской Библии
Белорус угнал машину службы доставки, а потом решил сознаться
Лукашенко не поедет в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны
Представитель Совета Европы предлагает изучить мнение общества о смертной казни
Лукашенко заинтересовался финансовой стороной II Европейских игр: «Что мы получили?»