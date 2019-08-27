Лукашенко не поедет в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны

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1 сентября 2019 года исполняется 80 лет с начала Второй мировой войны. По этому случаю в Варшаве пройдут мемориальные мероприятия, на которые приглашены главы стран - участниц ЕС, НАТО и «Восточного партнерства».

Официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз отметил, что Беларусь очень признательна президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства. Но мероприятия посетит посол Беларуси в Польше Владимир Чушев.

- Память о миллионах солдат советских и союзных войск, павших за свободу и мирное будущее на полях сражений Второй мировой войны, о миллионах мирных жителей, ставших жертвами нацистских карателей, священна для белорусов. В учебниках белорусской истории подчеркивается, что именно Советский Союз и его народы внесли решающий и неоценимый вклад в победу над нацизмом и в освобождение Европы. События тех лет следует воспринимать как предупреждение для нынешнего мирового сообщества о необходимости хранить мир и безопасность, - цитирует МИД belta.by.