Белорус угнал машину службы доставки, а потом решил сознаться

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51-летний житель Воложина приехал в Минск по рабочим делам. Пока то да сё – уже было за полночь. Мужчина стал искать себе ночлег – дергал ручки припаркованных автомобилей в надежде, что хоть один будет не заперт. И ему улыбнулась удача.

Одна из машин, принадлежавшая службе доставки, оказалась открытой. Мужчина сел за руль и внезапно передумал. Зачем ночевать в авто, если можно доехать на нем до дома? Так и сделал.

Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Но супруга угонщика совсем не обрадовалась такой затее. Она уговорила мужчину вернуть транспорт и сознаться в содеянном. Может, злоумышленник бы так и поступил, но этого мы уже никогда не узнаем – к тому моменту правоохранители установили его местонахождение. И выяснили, что мужчина уже не в первый раз нарушил закон: ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния, а также за кражу, грабеж и хулиганство.

Оказалось, сотрудник курьерской службы забыл закрыть автомобиль. Явившись на работу, он заметил, что транспорта нет и обратился в милицию, - сообщает ГУВД Мингорисполкома.