Беларусь не оставляет попыток вернуть в страну оригинальное издание Радзивилловской Библии

Посмотреть на Брестскую Библию можно пока только в виде факсимильного издания. Фото: Национальная библиотека Беларуси

По неофициальной информации, цена у коллекционеров за книгу 1563 года взлетела до 140 тысяч долларов

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Тема выкупа оригинала Брестской или, как ее еще называют, Радзивилловской Библии поднималась неоднократно. Власти Бреста надеялись вернуть раритет в город к его 1000-летию, но нужную для этого сумму не нашли. Готовность помочь в этом вопросе выразил «Белнефтестрах».

- Мы бы купили это издание и подарили нашей стране в рамках партнерства. Как только появится такая возможность, мы все процедуры пройдем и ввезем его назад в страну, - заявил директор закрытого акционерного общества Анатолий Чайчиц, пишет belta.by.

Полных оригинальных изданий Брестской Библии, изданной Николаем Радзивиллом Черным в 1563 году, в Беларуси нет. Да и в мире их насчитывается около 100 книг, большая часть из них - это фрагменты.

В Брестской областной библиотеке есть 200-страничный оригинальный фолиант, еще один подлинный, но неполный экземпляр хранится в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук.

Государство помочь выкупить библиографическую редкость пока не готово. Поэтому Брест рассчитывает на помощь меценатов.

Брестская Библия – большая библиографическая редкость и очень ценная для коллекционеров всего мира книга. По неофициальной информации, еще пару лет назад ее готовы были отдать за 20-40 тысяч долларов. В год, когда Брест празднует 1000-летие, цена взлетела до 140 тысяч долларов. Также, по слухам, издание в хорошем состоянии и с подтвержденной подлинностью есть у одного из белорусских коллекционеров.

Тем временем, Национальная библиотека подготовила факсимиле Брестской Библии - это 15-килограммовый фолиант на 1,5 тысячи страниц. В книге воссозданы особенности оригинального издания - готический шрифт, характер печати, комментарии, гравюры. Переплет Библии сделали вручную.

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