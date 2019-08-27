2019-08-27T18:25:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Спал на земле, а ел только чернику и землянику»: в Хойниках спустя 3 суток нашли грибника

Мужчина напросился в лес с опытным другом, а тот его потерял
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина отправился в лес, понадеявшись на друга-грибника. Фото: pixabay.com.Мужчина отправился в лес, понадеявшись на друга-грибника. Фото: pixabay.com.
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В Хойникском районе правоохранители спасли сельчанина, который трое суток провел в лесной глуши, проинформировали в пресс-службе МВД.

Перед выходными в пятницу, 23 августа, 53-летний житель Хойникского района уговорил товарища, опытного грибника, сводить его на тихую охоту. Мужчины пошли в лес недалеко от деревни Небытов, но в чаще они разделились. Бывалый грибник вышел на дорогу к дому, а вот товарища в лесу он больше не нашел.

Спустя несколько дней в понедельник, 26 августа, в милицию позвонил родной брат потерявшегося мужчины. На поиски сельчанина отправились милиционеры и спасатели. В первую очередь они обратились к приятелю мужчины, который вспомнил их маршрут, показал, где они разошлись в лесу.

– Был определен и отрабатывался предположительный путь, по которому мог отправиться пропавший без вести. Поиски продлились несколько часов. Мужчину нашли ближе к вечеру четвертого дня его пребывания в лесу. Сельчанин не дошел до деревни примерно четыре километра. Он сидел на земле, находился в сознании, но был сильно обезвожен, – пояснили в пресс-службе.

Правоохранители дали мужчине вдоволь напиться воды и расспросили о его «лесных приключениях». Сельчанин сказал, что ему пришлось спать прямо на земле, есть только чернику и землянику. Затем его доставили на служебной машине домой. От помощи медиков он отказался.

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