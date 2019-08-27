«Дошла до середины "зебры", но побежала назад»: В Полоцке 7-летнюю девочку сбил «МАЗ»

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Серьезное ДТП произошло сегодня в районном центре на Витебщине, проинформировала пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Авария случилась в Полоцке во вторник, 27 августа. Примерно в 14.00 часов на улице Космонавтов под колеса грузовика попал ребенок.

– Дорожно-транспортное происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. 7-летняя девочка переходила проезжую часть по «зебре». Дойдя до середины дороги, она почему-то развернулась и побежала обратно. В этот момент за рулем большегруза «МАЗа» ехал 40-летний полочанин, мужчина не успел затормозить и сбил девочку, – пояснили в пресс-службе.

В результате наезда девочка была сильно травмирована, ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. В милиции уточнили, что водитель за рулем был трезвым.

В ГАИ напоминают о республиканской акции «Внимание – дети!», которая продлиться по 5 сентября. В эти дни стоит не только не забывать включать ближний свет фар при движении по дороге, но обращать особое внимание на маленьких пешеходов, проявляя предельную бдительность и осторожность.