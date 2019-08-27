В Беловежской пуще кроты помогли найти поселение 2000-летней давности

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Тайны, которые скрывает древняя Беловежская пуща, пытаются раскрыть ученые-археологи из университета Кардинала Стефана Вышинского в Варшаве. Они работают в окрестностях Гайновки и нашли артефакты, которые относятся к позднему неолиту, раннему железному веку, римскому периоду и современности.

- Во время исследования были открыты многочисленные древние артефакты - в основном, фрагменты глиняных сосудов, кремневые орудия, предметы из металла и стекла. Исходя из этого можно утверждать, что деятельность человека здесь была сосредоточена преимущественно в последние века до нашей эры, а также в первые века нашей эры, - делится новостью руководитель раскопок, доктор Камиль Недзюлка.

На то, что жизнь здесь продолжалась и в XVII веке, ученым указали монеты.

Место древнего поселения открыли случайно. Во время бурения геологических скважин на берегу реки Лесная рабочие наткнулись на фрагменты керамики. А когда археологи развернули раскопки, кое-что интересное найти им помогали кроты - они подняли на поврехность черепки, которые оказались ценными для специалистов.

Находки разных эпох - от каменного века до средневековья - есть и у белорусских археологов, которые исследуют нашу часть пущи. Фото: npbp.by

Кстати, раскопки проводятся и на белорусской части Беловежской пущи. В будущем здесь планируют создать музейную экспозицию под открытым небом, которая бы воссоздала древнегерманское и древнеславянское поселение.