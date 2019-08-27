МЧС: Подросток распылил перед 9-летним мальчиком аэрозоль и поднес зажигалку

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ЧП произошло в столице во вторник, 27 августа, сообщают в пресс-службе МЧС.

Днем, примерно в 15.20 часов, в дежурную службу спасателей позвонили из скорой помощи. Врачи сообщили, что в приемный покой поступил малолетний пациент с сильными ожогами.

– В Минске детская шалость привела к серьезным последствиям. Выяснилось, что на улице Волгоградская рядом с 5 домом играли ребята. К школьникам подошел незнакомый подросток с баллончиком в руках. Ничего не говоря, старший мальчик направил в сторону 9-летнего струю из баллончика и поджег ее с помощью зажигалки, – пояснили в пресс-службе.

На крик детей подбежали взрослые, прохожие немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавшему ребенку потребовалась госпитализация, у него сильный ожог бедра.

Правоохранители проводит разбирательство по факту «жестоких игр».