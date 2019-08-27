Видеофакт. В Могилеве появилась первая вертикальная автопарковка
На Могилевском лифтостроительном заводе создали и запустили в эксплуатацию первую в стране вертикальную парковку для машин, проинформировал tvrmogilev.by.
Установка работает по принципу «этажерки» и представляет собой удобную карусель-подъемник для автомобилей. Занимает вертикальная парковка всего четыре привычных парковочных места, а вмещает в три раза больше – 12 авто.
– Экономия занимаемой площади очевидная, – пояснили на предприятии. – Парковка карусельного типа может помочь с решением вопроса нехватки парковочных мест в тесных дворах или рядом с офисами.
На данный момент, такая «автокарусель» – единственная в стране. И установлена она в областном центре на территории завода-производителя. Первыми же и тестируют «ноу-хау» конструкторы махины. Подает машины вертикальная парковка с помощью панели управления: нужно или набрать нужную комбинацию, или запустить механизм с помощью чипа.
– Наше предприятие готово производить такие установки в мелкосерийном объеме. Пока производство сможет выпускать до 10 экземпляров в год. Главное, чтобы был спрос. Пока на наши парковки «засматриваются» российские и израильские бизнесмены, ведутся переговоры, – добавили на Могилевском лифтостроительном заводе.
Вертикальные автопарковки в Беларуси, Могилев [БЕЛАРУСЬ 4 Могилев].Подписывайтесь на БЕЛАРУСЬ 4 Могилев Telegram: https://t.me/tvrmogilevby ВКонтакте: https://vk.com/tvrmogilevby Одноклассники: https://www.ok.ru/tvrmogilevby Facebook: https://www.facebook.com/tvrmogilevby Instagram: https://www.instagram.com/tvrmogilevby Twitter: https://twitter.com/tvrmogilevby #mogilev #могилев #новостимогилева #tvrmogilevby #Беларусь4Могилев #ТелерадиокомпанияМогилев #mogilev2017 #могилев2017 #могилевonline #могилевлайф #могилев4 #купитьвмогилеве
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