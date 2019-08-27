2019-08-27T20:40:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое мужчин и женщина до смерти избили 83-летнего сельчанина за то, что не дал денег на бутылку

Трагедия произошла в Клецком районе
Надежда БУТОВИЧ
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Преступники проникли в дом сельчанина ночью. Фото: СК.Преступники проникли в дом сельчанина ночью. Фото: СК.
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Сотрудниками райотдела СК в Клецке определяются обстоятельства криминальной гибели 83-летнего пенсионера, проинформировали в пресс-службе ведомства.

О гибели сельчанина сообщили медработники, приехавшие по вызову. А в скорую позвонил сосед пожилого мужчины, он пришел в гости и увидел бездыханного дедушку в доме на полу.

– Удалось обнаружить следы криминального характера на теле убитого. А также установить, что накануне в дом сельчанина ночью проникли трое безработных граждан из соседней деревни. Два 30-летних мужчины и 33-летняя женщина заявились к старику, требуя одолжить денег на спиртное. Услышав категоричный отказ, они сильно избили пенсионера, а затем ушли украв бензокосу. Триммер они позже успели продать, – пояснили в пресс-службе.

Преступников задержали, они работают со следствием. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.

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