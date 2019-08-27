2019-08-27T20:57:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брагинском районе шестиклассник швырнул в костер бутылку с бензином

Мальчик в больнице с ожогами
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Школьник бросил в горящий костер пластиковую бутылку с остатками бензина. Фото: МЧС.Школьник бросил в горящий костер пластиковую бутылку с остатками бензина. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» сообщала о ЧП в Минске, где подросток поджег струю аэрозоля и серьезно ранил 9-летнего мальчика.

И вот в пресс-службе МЧС информируют об еще одном юном «пиротехнике», который по неосторожности навредил самому себе.

ЧП произошло в Брагинском районе в понедельник, 26 августа. В этот день школьник помогал маме убираться на приусадебном участке. Собранный в кучу мусор, решили сжечь прямо на подворье.

– В какой-то момент 6-классник бросил в горящий костер пластиковую бутыль с остатками бензина. Мгновенно произошла вспышка и ребенок был травмирован, – уточнили в пресс-службе.

Прибывшие по вызову медики доставили ребенка в ближайшую больницу с предварительным диагнозом ожог.

В МЧС предостерегают: обращение с легковоспламеняющимися жидкостями должно быть крайне осторожным!

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В пробах белорусской бегуньи обнаружен допинг
Под Гомелем поезд сбил пожилую велосипедистку
Двое мужчин и женщина до смерти избили 83-летнего сельчанина за то, что не дал денег на бутылку
Видеофакт. В Могилеве появилась первая вертикальная автопарковка
Кто сегодня выиграл 100 000 рублей?
МЧС: Подросток распылил перед 9-летним мальчиком аэрозоль и поднес зажигалку
В Беловежской пуще кроты помогли найти поселение 2000-летней давности
«Дошла до середины "зебры", но побежала назад»: В Полоцке 7-летнюю девочку сбил «МАЗ»
«Спал на земле, а ел только чернику и землянику»: в Хойниках спустя 3 суток нашли грибника
Беларусь не оставляет попыток вернуть в страну оригинальное издание Радзивилловской Библии
Белорус угнал машину службы доставки, а потом решил сознаться
Лукашенко не поедет в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны
В Беларуси с 1 сентября повышается тарифная ставка первого разряда
Представитель Совета Европы предлагает изучить мнение общества о смертной казни
Лукашенко заинтересовался финансовой стороной II Европейских игр: «Что мы получили?»