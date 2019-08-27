В Брагинском районе шестиклассник швырнул в костер бутылку с бензином

Школьник бросил в горящий костер пластиковую бутылку с остатками бензина. Фото: МЧС.

Мальчик в больнице с ожогами

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Ранее «Комсомолка» сообщала о ЧП в Минске, где подросток поджег струю аэрозоля и серьезно ранил 9-летнего мальчика.

И вот в пресс-службе МЧС информируют об еще одном юном «пиротехнике», который по неосторожности навредил самому себе.

ЧП произошло в Брагинском районе в понедельник, 26 августа. В этот день школьник помогал маме убираться на приусадебном участке. Собранный в кучу мусор, решили сжечь прямо на подворье.

– В какой-то момент 6-классник бросил в горящий костер пластиковую бутыль с остатками бензина. Мгновенно произошла вспышка и ребенок был травмирован, – уточнили в пресс-службе.

Прибывшие по вызову медики доставили ребенка в ближайшую больницу с предварительным диагнозом ожог.

В МЧС предостерегают: обращение с легковоспламеняющимися жидкостями должно быть крайне осторожным!