В Брагинском районе шестиклассник швырнул в костер бутылку с бензином
Ранее «Комсомолка» сообщала о ЧП в Минске, где подросток поджег струю аэрозоля и серьезно ранил 9-летнего мальчика.
И вот в пресс-службе МЧС информируют об еще одном юном «пиротехнике», который по неосторожности навредил самому себе.
ЧП произошло в Брагинском районе в понедельник, 26 августа. В этот день школьник помогал маме убираться на приусадебном участке. Собранный в кучу мусор, решили сжечь прямо на подворье.
– В какой-то момент 6-классник бросил в горящий костер пластиковую бутыль с остатками бензина. Мгновенно произошла вспышка и ребенок был травмирован, – уточнили в пресс-службе.
Прибывшие по вызову медики доставили ребенка в ближайшую больницу с предварительным диагнозом ожог.
В МЧС предостерегают: обращение с легковоспламеняющимися жидкостями должно быть крайне осторожным!
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