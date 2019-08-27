2019-08-27T21:35:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Гомелем поезд сбил пожилую велосипедистку

Женщина скончалась
Надежда БУТОВИЧ
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Сельчанка спешила переехать через переезд, но не успела.Сельчанка спешила переехать через переезд, но не успела.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Трагедия произошла на станции Костюковка недалеко от Гомеля, проинформировали belta.by в Гомельской транспортной прокуратуре.

Несчастье случилось на железной дороге в субботу, 24 августа. Днем 61-летняя сельчанка из агрогородка Еремино оказалась рядом с железнодорожным переездом.

– Женщина катила велосипед вдоль железнодорожных путей, а когда «заработал» переезд: включилась световая и звуковые сигнализации, сообщающие о приближении состава, сельчанка захотела побыстрее пересечь пути, села на велосипед и поехала. Однако не успела, и движущийся поезд на большой скорости сбил сельчанку, – пояснил Сергей Казакевич, глава Гомельской транспортной прокуратуры.

Инцидент находится на проверке. В прокуратуре сообщили, что с начала 2019 года в области на железной дороге погибли 9 граждан, среди которых 15-летняя школьница, которая попала под поезд в Рогачеве. Прежде всего, такие ЧП проходят по неосторожности со стороны пешеходов и несоблюдения ими требований безопасности.

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