В пробах белорусской бегуньи обнаружен допинг

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Допинговый скандал разразился в отношении белорусской легкоатлетки, чемпионки мира Марины Арзамасовой, информирует ресурс athleticsintegrity.org.

Мировую чемпионку, победившую в 2015 году на 800-метровой дистанции, белоруску Марину Арзмасову подозревают в нарушении антидопинговых правил. Из-за чего, на данный момент, спортсменку временно отстранили от выступлений.

В сообщении AIU (Прим.: независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике) уточняется, что в пробах 31-летней спортсменки было выявлено вещество LGD-4033 – один из запрещенных селективных модуляторов андрогенных рецепторов.

Поэтому все результаты, показанные спортсменкой в период с 22 августа 2011 по 21 августа 2013 года, аннулируются.

Напомним, Арзамасова является золотым призером пекинского чемпионата мира 2015 года, а годом ранее она выигрывала чемпионат Европы-2014 в Цюрихе.