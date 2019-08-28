КП Беларусь
Микроавтобус сбил мотоциклиста на Немиге и уехал
ГАИ разыскивает нарушителя
ГАИ ищет водителя микроавтобуса. Фото: minsk.mvd.gov.by
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Авария случилась 19 августа примерно в 11.35 в Минске. Водитель пассажирского микроавтобуса «Фольксваген Крафтер», двигаясь по улице Немига со стороны Городского Вала в направлении улицы Богдановича столкнулся с мотоциклом «Harley Davidson FLHR», который ехал в попутном направлении.
Столкновение произошло возле дома №3 по улице Немига.
Как сообщает minsk.mvd.gov.by, водитель мотоцикла упал на дорогу, а мотоцикл по инерции продолжил движение дальше, пока не врезался в металлическое ограждение.
Водитель микроавтобуса вышел из автомобиля, осмотрелся и скрылся.
ГАИ просит очевидцев позвонить по телефонам: 8017-239-30-14, 8029-115-48-76, 8017-222-17-17.