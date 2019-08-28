2019-08-28T09:09:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Микроавтобус сбил мотоциклиста на Немиге и уехал

ГАИ разыскивает нарушителя
Ирина ВЕТРОВА
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ГАИ ищет водителя микроавтобуса. Фото: minsk.mvd.gov.byГАИ ищет водителя микроавтобуса. Фото: minsk.mvd.gov.by
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Авария случилась 19 августа примерно в 11.35 в Минске. Водитель пассажирского микроавтобуса «Фольксваген Крафтер», двигаясь по улице Немига со стороны Городского Вала в направлении улицы Богдановича столкнулся с мотоциклом «Harley Davidson FLHR», который ехал в попутном направлении.

Столкновение произошло возле дома №3 по улице Немига.

Как сообщает minsk.mvd.gov.by, водитель мотоцикла упал на дорогу, а мотоцикл по инерции продолжил движение дальше, пока не врезался в металлическое ограждение.

Водитель микроавтобуса вышел из автомобиля, осмотрелся и скрылся.

ГАИ просит очевидцев позвонить по телефонам: 8017-239-30-14, 8029-115-48-76, 8017-222-17-17.

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