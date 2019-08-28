2019-08-28T09:41:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Турчин рассказал, сколько в Беларуси предприятий с зарплатой ниже 400 рублей

С начала года их количество уменьшилось почти в 10 раз
Ирина ВЕТРОВА
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Сейчас средняя зарплата по стране - 1055 рублей.Сейчас средняя зарплата по стране - 1055 рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В этом году число предприятий с зарплатой ниже 400 рублей уменьшилось почти в 10 раз. Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, в Беларуси 28 организаций имеют зарплату ниже 400 рублей. Это в десять раз меньше, чем в начале 2019 года. Планируется принять меры, чтобы и на этих предприятиях зарплаты тоже выросли.

Также вице-премьер рассказал о том, что в Беларуси около 500 организаций с зарплатой меньше 500 рублей. Он отметил, что движение по повышению уровня зарплат правительство будет контролировать.

Турчин подчеркнул, что Александр Лукашенко поддержал предложение правительства увеличить ставки первого разряда для бюджетных организаций примерно на 12,6%.

Напомним, что сейчас средняя зарплата в Беларуси - 1055 рублей.

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